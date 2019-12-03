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В Киевской области в ДТП с участием маршрутки и автомобиля Porsche погибли два человека

В Киевской области в ДТП с участием маршрутки и автомобиля Porsche погибли два человека

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Буче Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля Porsche, в результате чего погибли 2 человека, еще 3 госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Сегодня после обеда в городе Буча Киевской области в аварию попали местное маршрутное такси и автомобиль Porsche", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель последнего столкнулся выезжая со второстепенной дороги. ДТП стало роковым для двух пассажиров рейсового микроавтобуса, еще трое госпитализированы.

Полиция и спасатели Киевской области работают на месте происшествия, следственно-оперативная группа документирует данное событие.

Напомним, смертельное ДТП с участием маневрового поезда и легкового автомобиля произошло на железнодорожном переезде в Кировоградской области.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киевская область, гибель
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