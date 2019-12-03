Президент подписал указ о защите прав людей с инвалидностью

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью", с целью создания условий для реализации социальной защиты людей с инвалидностью и улучшения доступа к медицине, образованию, труду и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день людей с инвалидностью подписал указ "О повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул важность того, чтобы подписанный указ работал.

"Он касается социальной защиты людей с инвалидностью, улучшения их доступа к медицине, образованию, труду, к объектам физического окружения. Но самое главное, что мы видим каждый день, где этого не происходит, – к транспортной инфраструктуре", - сказал Зеленский.

Сообщается, что подписание документа состоялось во время встречи Президента с представителями гражданского общества, которые занимаются правами лиц с инвалидностью. Во время встречи в Офисе Президента поднимался вопрос обеспечения доступности больниц и других медицинских учреждений при реализации реформы здравоохранения, а также возможности военнослужащих с третьей группой инвалидности лечиться в учреждениях Министерства обороны.

"Кроме того, указывалось на необходимость государственной программы по эндопротезированию суставов, глаз, обеспечению слуховыми аппаратами, обеспечению лечения онкобольных участников боевых действий. Владимир Зеленский согласился с необходимостью решения указанных вопросов и пообещал способствовать этому", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что в указе Президента №875/2019 поручается Кабинету министров Украины создать благоприятные условия жизнедеятельности для людей с инвалидностью, в том числе путем увеличения размера пенсии и государственной социальной помощи, а также обеспечить доступность услуг системы раннего вмешательства для детей раннего возраста с нарушениями развития или риском возникновения таких нарушений, в том числе о порядке финансового обеспечения предоставления таких услуг.

В указе также говорится о введении корректирующего коэффициента к тарифу на медицинское обслуживание лица с инвалидностью, учете потребностей в лекарственных средствах через программу "Доступные лекарства", а также помощи субъектам хозяйствования, которые хотят выделить рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Также Кабмину поручено оснастить пешеходные переходы и светофоры средствами безопасности, ориентирования и получения информации, а на железнодорожных вокзалах установить подъемные механизмы. Также в указе говорится об установлении аудиоуказателей, тактильных и визуальных элементов доступности.

Кроме того, в указе говорится о рекомендации для органов местного самоуправления, а именно: обеспечение доступности зданий для маломобильных населения и перевозка в школьных автобусах учащихся на колясках.

Напомним, Рада приняла законопроект по организации дорожного движения для лиц с инвалидностью.