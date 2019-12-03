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Во время землетрясения в Албании мальчик выпрыгнул с пятого этажа и выжил

Во время землетрясения в Албании мальчик выпрыгнул с пятого этажа и выжил

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Албании десятилетний мальчик, чтобы спастись во время землетрясения, выпрыгнул с пятого этажа разрушенного дома и выжил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Koha.

"Чудеса существуют, и Алессио Какони является ярким свидетельством этого. 10-летний мальчик прыгнул с 5-го этажа дома, чтобы спастись от землетрясения и, к счастью, он сейчас здоров", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что землетрясение унесло жизни отца и сестры мальчика, а мать попала в больницу.

"Из-за землетрясения, поразившего Албанию неделю назад, дом, где жил Алессио со своей семьей, разрушился", - говорится в сообщении.

Указано, что премьер-министр Албании Эди Рама посетил мальчика в больнице и предложил ему приют у себя дома.

Напомним, из-за землетрясения в Албании погибли 50 человек.

Спасательные операции после землетрясения были завершены 1 декабря.

Источник: УНН
Теги: дети, землетрясение, Албания
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