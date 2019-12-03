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Нардепы приняли за основу законопроект об объединении новой таможни

Нардепы приняли за основу законопроект об объединении новой таможни

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу проект закона № 2318-1 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру. Соответствующее решение поддержали № 2318-1 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект № 2318-1 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы предусматривает внесение изменений в законодательство Украины в части совершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики в Украине, с учетом образования Государственной таможенной и Государственной налоговой служб Украины.

Кроме этого, по словам автора законопроекта, он вводит новый формат деятельности Гостаможслужбы и Государственной налоговой службы Украины как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Кроме этого, проектом Закона предусмотрено согласование положений законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных и налоговых органов.

Напомним, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять в первом чтении законопроект № 2318 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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