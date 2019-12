Зеркало: мы знали, что Вашингтон заморозил военную помощь Украине

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в комментарии для материала журналиста The New York Times Эндрю Крамера сообщила, что в Киеве знали о замораживании военной помощи Украине администрацией Трампа, пишет УНН.

“У нас была такая информация”, — сказала в интервью Зеркаль. “Безусловно было сказано, что есть некоторые проблемы.”

Сроки, когда Украина узнала о прекращении предоставления военной помощи, являются критическим вопросом в ходе слушаний об импичменте в Конгрессе. Демократы пытаются построить дело, в котором президент Трамп давление на Президента Владимира Зеленского, отказывая ему в помощи и отказывая во встрече в Белом доме — в то же время он требовал публичного заявления о том, что Украина проведет расследование в отношении его политических соперников.

Трамп и его союзники также включили вопрос о сроках в свою защиту. Как могли украинские чиновники чувствовать давление о замораживании помощи, спрашивают они, если не знали об этом, когда Белый дом подталкивал их к расследованию дела вице-президента Джозефа Байдена, одного из крупнейших конкурентов Трампа на американских президентских выборах 2020 года.

“Они даже не знали, что деньги не были выплачены”, — писал мистер Трамп в Twitter прошлом месяце.

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they did not even know the money was not paid, and got the money with no conditions. But why is not Germany, France (Europe) paying?