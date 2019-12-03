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Зеркало: мы знали, что Вашингтон заморозил военную помощь Украине

Зеркало: мы знали, что Вашингтон заморозил военную помощь Украине

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в комментарии для материала журналиста The New York Times Эндрю Крамера сообщила, что в Киеве знали о замораживании военной помощи Украине администрацией Трампа, пишет УНН.

“У нас была такая информация”, — сказала в интервью Зеркаль. “Безусловно было сказано, что есть некоторые проблемы.”

Сроки, когда Украина узнала о прекращении предоставления военной помощи, являются критическим вопросом в ходе слушаний об импичменте в Конгрессе. Демократы пытаются построить дело, в котором президент Трамп давление на Президента Владимира Зеленского, отказывая ему в помощи и отказывая во встрече в Белом доме — в то же время он требовал публичного заявления о том, что Украина проведет расследование в отношении его политических соперников.

Трамп и его союзники также включили вопрос о сроках в свою защиту. Как могли украинские чиновники чувствовать давление о замораживании помощи, спрашивают они, если не знали об этом, когда Белый дом подталкивал их к расследованию дела вице-президента Джозефа Байдена, одного из крупнейших конкурентов Трампа на американских президентских выборах 2020 года.

“Они даже не знали, что деньги не были выплачены”, — писал мистер Трамп в Twitter прошлом месяце.

Сообщение Зеркаль — это первое публичное признание украинским чиновником того, что киевские высокопоставленные лица знали о замораживании помощи во время давления администрации Трампа, и что администрация Зеленского пыталась не допустить, чтобы этот факт всплыл во избежание вовлечения в американскую дискуссию об импичменте.

“Она заявила, что ее собственное правительство заблокировало поездку в Вашингтон для встречи с членами Конгресса в октябре, опасаясь, что она обсудит вопросы, связанные с импичментом и втянет своего президента в расследование, которого он так жаждал избежать”, — указано в материале издание.

“Они беспокоятся об этом”, — сказала она о советниках господина Зеленского. “Они сказали: “Сейчас не время тебе ехать в Вашингтон.” Аннулирование ее поездки было подтверждено помощниками в Конгрессе.

Зеленский, чье правительство по-прежнему зависит от помощи и дипломатической поддержки администрации Трампа, заявил, что узнал о замораживании помощи только перед встречей с вице-президентом Майком Пенсом 1 сентября, хотя и был неясно, когда именно.

В интервью Зеркаль, которая сказала, что ушла со своего поста на прошлой неделе в знак протеста против дипломатии своего правительства по внутреннему каналу связи с администрацией Трампа прошлым летом и Россией этой осенью, рассказала о том, когда старшие должностные лица в Киеве узнали о замораживании, и как они пытались не дать этой информации стать публичной.

Ее рассказ подкрепляет заместитель секретаря министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер, которая в своих показаниях в Конгрессе в ходе расследования импичмента заявила, что украинские дипломаты знали о замораживании помощи как минимум до 25 июля, когда начали допрашивать об этом американских чиновников.

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По ее словам, она прочитала дипломатическую телеграмму от украинских официальных лиц в Вашингтоне о приостановке и попросила о встрече со старшим советником Зеленского для ее обсуждения 30 июля.

Администрация президента Украины была скопирована в качестве получателя телеграммы из посольства в Вашингтоне, добавила она: “Мы получили его одновременно”.

Заявленной целью встреч было обсуждение американских санкций в отношении России, но могли возникнуть вопросы о том, когда Украине стало известно о замораживании американской помощи.

“Его главная мысль ко мне — молчать, не комментировать без разрешения”, — сказала Зеркаль о помощнике Зеленского Андрее Ермаке, который попросил ее не высовываться по всем вопросам, а не только связанных с США. “Они находятся в очень сложной ситуации и понимают это”.

“Пресс-служба господина Зеленского не ответила на вопросы о рассказе госпожи Зеркаль о том, как правительство узнало о замораживании помощи или о причинах отмены ее поездки для встречи с членами Конгресса. Но господин Зеленский настаивает на том, что хочет держаться подальше от процесса импичмента и сигнализирует о желании наладить хорошие отношения с администрацией Трампа. Выступая в Нью-Йорке в сентябре, он заявил, что на него не оказывал давления господин Трамп”, — написало издание.

“Рассказ Зеркаль наглядно демонстрирует, насколько трудно, гранича с невозможным, не принимать сторону в расследовании импичмента Зеленскому. Если он вводит людей в заблуждение о том, что знает о замораживании помощи, то это наносит ущерб делу демократов против Трампа. Если он признает, что знает, он повредит делу Трампа”, — резюмирует Эндрю Крамер.

Напоминаем, в Белом доме пытались найти обоснование замораживанию помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
Зеркаль Елена
Зеркаль Елена
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