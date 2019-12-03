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Рада предварительно поддержала закон об организации деятельности Верховного суда

Рада предварительно поддержала закон об организации деятельности Верховного суда

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №2314, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, по совершенствованию пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2314 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке предусматривает комплексное урегулирование вопросов организации деятельности Верховного Суда.

По словам авторов законопроекта, его принятие необходимо для выполнения Верховным Судом основного своей задачи - обеспечение единства и постоянства судебной практики. Кроме того, законопроект имеет целью сбалансирование нагрузки делами между различными юрисдикциями и будет способствовать быстрому рассмотрению дел.

Также народные депутаты сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение 232 поддержали народных депутатов.

Напомним, 15 октября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом президентский законопроект №1008, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного Суда.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, Верховный суд
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