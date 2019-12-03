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Рада поддержала закон о продаже "Укрспирта" во втором чтении

Рада поддержала закон о продаже "Укрспирта" во втором чтении

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Депутаты поддержали законопроект №2300 авторства Президента о приватизации и демонополизации стратегического госпредприятия "Укрспирт", передает УНН.

"За" проголосовали 284 народных депутатов. Таким образом законопроект был принят во втором чтении и в целом, и будет передан на подпись Владимиру Зеленскому.

Как писал УНН, согласно выводам Главного юридического управления ВР, в документ накануне внесли 10 незаконных поправок

Отметим, что самым большим риском документа эксперты называют разрешение на импорт спирта.

По словам экономиста Охрименко, это "откроет" контрабанду левого спирта с "Л/ДНР" и Приднестровья.

Источник: УНН
Теги: ВР, голосование, Укрспирт
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