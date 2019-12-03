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Стратегические предприятия не могут быть зависимыми от турбулентных политических настроений и решений - Евгений Кравцов

Стратегические предприятия не могут быть зависимыми от турбулентных политических настроений и решений - Евгений Кравцов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Стратегические государственные предприятия, такие как АО "Укрзализныця", НАК "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые меняются каждый час, считает глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Стремление управлять в ручном режиме крупнейшей компанией в стране - перманентное. Я понимаю, что это вновь может стать крупнейшим коррупционным риском. Между тем, корпоратизация Укрзализныци была событием историческим. Из местных царей-феодалов на филиалах мы трансформировали компанию в флагмана реформ. Централизация дала свой эффект. Когда я пришел в компанию, Укрзализныця была в состоянии дефолта. Сейчас - мы самая стабильная компания государственного сектора в Украине", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Евгений Кравцов отметил, что система корпоративного управления базируется на максимальной открытости, прозрачности и главное - позволяет вводить персональную ответственность руководителю за конкретное направление работы. В первую очередь речь идет о топ-менеджменте.

Он также напомнил, что именно Укрзализныця стала первой компанией в Украине, где профессионально и беспристрастно назначили Наблюдательный совет.

"Назначение меня руководителем Укрзализныци, оценка КРІ, и, собственно, увольнение - компетенция исключительно независимых членов Наблюдательного совета. Есть процедура, и нарушать ее - поражение корпоративной реформы во всем государственном секторе. Цифры нашей работы - крайне красноречивы, и мы готовы инициировать через неделю внеочередной отчет топ-менеджмента перед Наблюдательным Советом. Руководство компании по результатам отчета будет готово к любому решению со стороны Наблюдательного Совета, но все должно быть исключительно в рамках процедуры", - резюмировал глава Укрзализныци.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрзализныця, заявления
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