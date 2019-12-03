Нардепы одобрили заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2327 "О заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора". "За" проголосовали 284 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Таким образом нардепы призвали Президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабря 2019 года в Североатлантический совета НАТО и Генерального секретаря НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО.

"Уполномочить председателя Верховной Рады Украины на подписание документов, совместно с президентом премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО, обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной Плана действий относительно членства в НАТО", - говорится в тексте постановления.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова теснее сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО.

Позже Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не устанавливает сроки для вступления Украины в альянс, но между "ничем" и полноценным членством лежит долгий путь.