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В России в доме прогремел взрыв: что известно

В России в доме прогремел взрыв: что известно

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В России, в Белгородской области, в жилом доме произошел взрыв газа. Обрушилась стена здания, под завалами могут быть люди, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, в четырехэтажном многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв бытового газа.

Частично обвалилась стена. Под завалами жилого дома в Белгородской области могут быть люди.

"Пока не могут найти жильцов первого этажа жилого дома", - сообщил источник.

В МЧС России сообщили об одном пострадавшем. По данным источника в экстренных службах, пострадали четыре человека.

"У двух из них ожоги", - сказал источник.

Причиной взрыва стала неисправность газового котла в одной из квартир, сообщил СМИ источник в экстренных службах.

Напомним, девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете в Австрии.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, взрывы, пострадавшие
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