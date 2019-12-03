Зеленский собрал совещание по подготовке к встрече "нормандской четверки": детали

КИЕВ. 3 декабря. УНН. При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. На совещании обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия", - говорится в сообщении.

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По информации Офиса, на совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Глава Украинского государства дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, говорится в сообщении.