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Зеленский собрал совещание по подготовке к встрече "нормандской четверки": детали

Зеленский собрал совещание по подготовке к встрече "нормандской четверки": детали

КИЕВ. 3 декабря. УНН. При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. На совещании обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия", - говорится в сообщении.

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По информации Офиса, на совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Глава Украинского государства дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нормандская четверка, Владимир Зеленский
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