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В Офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса

В Офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в рамках подготовки к встрече в нормандском формате утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Глава Украинского государства дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

Напомним, в СНБО перед заседанием обсудили возможные сценарии реинтеграции оккупированного Донбасса.

Как сообщал УНН, Президент созывает СНБО перед нормандской встречей.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Владимир Зеленский
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