Рада приняла постановление относительно памятных дат и юбилеев в 2020 году

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект постановления за основу и в целом о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления №2364 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году предусматривает определение важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, в 2020 году должны отмечаться на общегосударственном уровне, создание надлежащих условий для организационной подготовки к их празднованию.

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Так, авторы проекта постановления предлагают Национальному банку Украины изготовить и ввести в обращение юбилейные монеты, посвященные памятным датам и юбилеям 2020 года, а также публичному акционерному обществу "Укрпочта" издать почтовые конверты и почтовые марки, посвященные памятным датам и юбилеям 2020 года.

Напомним, акционерное общество "Укрпочта" назвало самую дорогую почтовую марку 2019 выпуска - "Киммерийцы. Культурные эпохи Украины" стоимостью в 30 грн.