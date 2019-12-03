Труба сделал заявление относительно изменений в закон о ГБР

КИЕВ. 3 декабря. УНН. После принятия сегодня парламентариями в целом законопроекта о Государственном бюро расследований, а какими автоматически освобождается руководство органа, директор ГБР Роман Труба поблагодарил команду за работу и отметил, что сверхважные нормы были исключены из первоочередной версии закона. Об этом Труба написал у себя в Telegram-канале, передает УНН.

"Создание Государственного бюро расследований войдет в учебники по юриспруденции .... За год - более 30 000 уголовных производств. Половина из них - по правоохранителям. 150 - по чиновникам, включая пятым Президентом Украины. Это стало основой для тех политических процессов, которые впоследствии произошли. Я благодарю команде, следователем, желаю оставаться профессиональными и верными своим принципам", - написал Труба.

Комментируя изменения в закон о ГБР, он в то же время отметил, что "к сожалению, сверхважные нормы об увеличении количества работников и территориальных управлений были исключены из первоочередной версии закона".

"Эти нормы создали бы минимально возможные условия для нормальной работы следственных подразделений, ведь сейчас они работают на пределе возможного. Когда один теруправления охватывает 3-4-5 областей, на одного следователя - по 100 производств, а областных представительств нет. Учитывая подследственность ГБР, количество производств, увеличивающиеся с каждым днем, принимать эти нормы необходимо. Надеюсь, что Верховная Рада вернется к ним", - добавил он.

Напомним, сегодня Рада приняла изменения в закон о ГБР, по которым автоматически освобождается Труба.