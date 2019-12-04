Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 02:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4140
Версия для печати

Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Руководство материнской компанией переходит генеральному директору Google Сундару Пичаи.

Пейдж был генеральным директором Alphabet, Брин — президентом компании. Отныне должности президента в компании не будет.

Оба основателя пообещали, что продолжат принимать активное участие в жизни Alphabet в качестве членов совета директоров и акционеров компании.

Напомним, сотрудники Google вышли на протест в Сан-Франциско.

Источник: УНН
Теги: Google
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.