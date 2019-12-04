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Среда, 4 декабря 2019, 01:12 • Денис Масликов • 4140
Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Руководство материнской компанией переходит генеральному директору Google Сундару Пичаи.
Пейдж был генеральным директором Alphabet, Брин — президентом компании. Отныне должности президента в компании не будет.
Оба основателя пообещали, что продолжат принимать активное участие в жизни Alphabet в качестве членов совета директоров и акционеров компании.
Напомним, сотрудники Google вышли на протест в Сан-Франциско.
Источник: УНН