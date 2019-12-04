WT: конгрессмен Нуньес требует от CNN 435 млн долларов за сообщения о его встрече с Шокиным

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Старший республиканец спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Девин Нуньес (от штата Калифорния) подал иск о клевете к телеканалу CNN на 435 млн долларов за сообщения о якобы его встрече в Вене в 2018 году с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Washington Times.

"Девин Нуньес не был в Вене или еще где-либо в Австрии в 2018 году. Он посещал лишь Ливию и Мальту в составе делегации Конгресса, - говорится в иске. - Нуньес никогда не встречался с Виктором Шокиным. Виктор Шокин не знает Девина Нуньеса и никогда о нем не слышал".

Напомним, в материале CNN от 22 ноября утверждалось, что Нуньес якобы встречался с Шокиным, чтобы получить компромат на семью бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.