ВАКС начал изучение доказательств по делу о растрате 13 млн грн "Авиакона"
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств стороны обвинения по делу о нанесении более 13 млн грн убытков государственному предприятию "Конотопский авиаремонтный завод" Авиакон ". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"На заседании, которое состоялось 3 декабря 2019, начато исследование письменных доказательств, заявленных стороной обвинения. Всего должно быть исследовано более 40 томов материалов", - говорится в сообщении.
Также следующее заседание суд назначил на 29 января 2020 года.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 бывшему директору ГП "Авиакон", его ексзаступнику, а также коммерческому директору частной компании оффшорной юрисдикции сообщили о подозрении.
В марте расследование в отношении них детективы НАБУ завершили.