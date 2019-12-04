ВАКС начал изучение доказательств по делу о растрате 13 млн грн "Авиакона"

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств стороны обвинения по делу о нанесении более 13 млн грн убытков государственному предприятию "Конотопский авиаремонтный завод" Авиакон ". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"На заседании, которое состоялось 3 декабря 2019, начато исследование письменных доказательств, заявленных стороной обвинения. Всего должно быть исследовано более 40 томов материалов", - говорится в сообщении.

Также следующее заседание суд назначил на 29 января 2020 года.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 бывшему директору ГП "Авиакон", его ексзаступнику, а также коммерческому директору частной компании оффшорной юрисдикции сообщили о подозрении.

В марте расследование в отношении них детективы НАБУ завершили.