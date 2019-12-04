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Нарушители миграционного законодательства заплатили штрафов на 10 млн грн

Нарушители миграционного законодательства заплатили штрафов на 10 млн грн

КИЕВ. 4 декабря. УНН. За нарушение миграционного законодательства более 6000 иностранцев и граждан Украины были привлечены к административной ответственности, за счет взысканных с них штрафов бюджет госбюджет пополнился более чем на 10 000 000 гривен, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ДМС.

"За нарушение миграционного законодательства более 6000 иностранцев и граждан Украины были привлечены к административной ответственности. Чаще всего - в более чем 5 тысячах случаев - за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины (статья 203 КоАП). За счет взысканных с нарушителей штрафов бюджет государства пополнился более чем на 10 000 000 гривен, в целом же наложено более 13 000 000 гривен штрафов", - говорится в сообщении прессслужбы.

Отмечается, что межведомственное взаимодействие Миграционной службы по Национальной полицией и Государственной пограничной службой направлена на выявление и документирование нарушений миграционного законодательства, а также противодействие нелегальной миграции в Украине. Такое сотрудничество способствует предотвращению нарушений миграционного законодательства и значительному снижению уровня нелегальной миграции в стране.

Как сообщал УНН, по данным миграционной службы, в Украине официально живет почти 400 000 иностранцев.

Источник: УНН
Теги: мигранты, штраф, миграционная служба, миграция
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