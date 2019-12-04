Клофелинщика, который ограбил трех человек, приговорили к 13 годам лишения свободы

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Киевская прокуратура приговорили к 13 годам лишения свободы мужчину, совершал разбойничьи нападения на граждан с использованием сильнодействующего препарата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"За принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры №1 Голосеевский районный суд столицы к 13 годам лишения свободы осужден мужчина, который совершал разбойничьи нападения на граждан с использованием сильнодействующего препарата", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 36-летний обвиняемый знакомился с пострадавшими на улице в позднее время суток и приглашал к совместного распития алкогольных напитков.

"В дальнейшем злоумышленник подсыпал в напитки пострадавших психотропное вещество (клозапин), после чего, пользуясь их беспомощным состоянием, отбирал у жертв кошельки, мобильные телефоны, золотые украшения и другие ценные вещи. Награбленное имущество злоумышленник в дальнейшем сдавал в местные ломбарды. Следствием установлено, что в течение 2017 года жертвами "клофелинщиков" стали трое киевлян", - отметили в пресс служба.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал и всевозможными способами пытался избежать ответственности. Суд признал вину мужа в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.2 и ч. 4 ст.187, ч. 1 ст. 119 УК Украины и назначил ему окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали серийного клофелинщика.