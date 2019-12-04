Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом не возвращать Россию в G7. За принятие документа проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказались против. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Палату представителей Конгресса США.

В резолюции конгрессмены призывают всех лидеров "Большой семерки" выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит свои нападения на демократические государства во всем мире.

Напомним, ранее резолюцию против участия России в саммите G7 принял комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Инициативу для голосования внес конгрессмен Альбио Сирейс. В документе указано, что Россию необходимо не допустить к участию в "Большой семерке" до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

"С 2014 года после того, как Россия перестала участвовать в G7 на фоне конфликта на юго-востоке Украины, ни одно из условий для его возвращения не было выполнено", - сказал Сирейс.

Он также отметил, что Россия, по его словам, наоборот, стала более агрессивной по отношению к Украине и "взорвала демократию во многих других странах, включая США".

Демократы США в ходе теледебатов призвали к жесткому курсу против России.