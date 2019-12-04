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Помощник госсекретаря США сегодня посетит Украину

Помощник госсекретаря США сегодня посетит Украину

Филипп Рикер

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, посол Филипп Рикер 4 декабря встретится с командой посольства США, а также украинскими официальными лицами в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственный департамент США.

"4 декабря посол Рикер встретится с командой Посольства США, а также украинскими официальными лицами в Киеве", - сообщили в дипломатическом ведомстве.

В последующие дни представитель Госдепа посетит Словакию и Италию для участия в международных мероприятиях, где обсудит, в том числе, украинский вопрос.

"На протяжении 5-6 декабря посол Рикер возглавит делегацию США на министерской встрече ОБСЕ в Братиславе, Словакия. Он встретится с лидерами государств-участников, чтобы обсудить ключевые приоритеты, в том числе поддержку прозрачности в военной сфере, а также суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявили в Госдепартаменте.

Также 6 декабря Рикер отправится в Италию для участия в "Средиземноморском диалоге", в мероприятиях, направленных на усиление экономического сотрудничества и содействия торговле и инвестициям.

Ранее Госдеп США напомнил о поддержке суверенитета Украины перед встречей в "нормандском формате".

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Госдеп
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