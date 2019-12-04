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Marvel показал первый трейлер фильма о Черной вдове

Marvel показал первый трейлер фильма о Черной вдове

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кинокомпания Marvel опубликовала первый трейлер фильма "Черная вдова" в главной роли с Йоханссон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Slashfilm.

Сюжет разворачивается после событий фильма "Первый мститель: Противостояние".

Это первый сольный фильм о Черной вдове. Премьера ленты запланирована на 1 мая 2020 года.

В фильме снимались Дэвид Харбор, Флоренс Пью и Рэйчел Вайз. Режиссер: Кейт Шортланд.

Напомним про самые ожидаемые кинопремьеры 2020: супергерои, мутанты и синий еж.

Источник: УНН
Теги: кино, фильм
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