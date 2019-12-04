Новости: Экономика
Среда, 4 декабря 2019, 06:15 • УНН • 2490
Официальный курс гривны установлен на уровне 23,94 грн/доллар
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На 4 декабря 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 23,94 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 декабря установлены на таком уровне:
23.939216 грн за доллар;
26.503106 грн за евро;
0.373230 грн за российский рубль;
31.106932 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 декабря курс доллара снизился, всех валют вырос.
Источник: УНН