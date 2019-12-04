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Официальный курс гривны установлен на уровне 23,94 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 23,94 грн/доллар

КИЕВ. 4 декабря. УНН. На 4 декабря 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 23,94 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 декабря установлены на таком уровне:

23.939216 грн за доллар;

26.503106 грн за евро;

0.373230 грн за российский рубль;

31.106932 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 декабря курс доллара снизился, всех валют вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс гривны
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