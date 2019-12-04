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Среда, 4 декабря 2019, 06:25 • УНН • 1200
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 4 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины Состоянием на 4 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1131.713449 грн;
Серебро - 12.988066 грн;
Платина - 690.388317 грн;
Палладий - 1430.035082 грн.
По сравнению с 3 декабря курс всех металлов вырос, кроме серебра, который снизился.
Источник: УНН