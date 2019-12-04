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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 4 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины Состоянием на 4 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1131.713449 грн;

Серебро - 12.988066 грн;

Платина - 690.388317 грн;

Палладий - 1430.035082 грн.

По сравнению с 3 декабря курс всех металлов вырос, кроме серебра, который снизился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, золото
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