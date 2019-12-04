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Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Не менее 17 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна "Тисой". Об сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Ущерб, нанесенный стихией сельскому хозяйству, оценивается местными властями в 15,7 млн долларов. Около полумиллиона человек были эвакуированы. В настоящее время закрытыми остаются три моста и участки нескольких дорог.

"Тисой" является двадцатым тайфуном, который обрушился на Филиппины в текущем году. Скорость его ветра достигает 150 км/ч.

Напомним, администрация международного аэропорта Манила в качестве меры предосторожности во вторник закрыла на 12 часов все четыре терминала воздушной гавани. Кроме того, значительные повреждения получил аэропорт Легаспи в провинции Албай.

Источник: УНН
Теги: тайфун, Филиппины, жертвы
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