Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 08:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Вернуться к списку RSS Архив
4305
Версия для печати

Хоакин Феникс стал человеком года по версии PETA

Хоакин Феникс стал человеком года по версии PETA

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме "Джокер", признан "Человеком года" по версии американской организаций PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), занимающейся защитой животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

"Хоакин Феникс никогда не упускает возможности отвлечь внимание от себя и перенаправить ее на бедственное положение животных, а также подать хороший пример достойного веганской жизни", - говорится в заявлении PETA.

Феникс отказался от употребления мяса в трехлетнем возрасте и является одним из главных активистов и вегетарианцев Голливуда.

Недавно Хоакин выступил продюсером фильма The Animal People, в котором рассказывается о волонтерах, которые защищают животных. Кроме того, в этом году его можно было увидеть на рекламном баннере посреди Таймс-сквер в рамках кампании под названием "Мы все животные", где актер был изображен вместе с курицей. Таким образом, Феникс поддерживал законодательный запрет цирков, эксплуатирующих диких животных.

Хоакин поддержал ряд кампаний PETA, в частности, в рекламе "Жестокость мне не подходит".

Напомним, "Джокер" собрал миллиард долларов в мировом прокате.

Источник: УНН
Теги: актер, награды, защита, животные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.