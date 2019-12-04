ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 4 декабря. УНН. 3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы:

дважды вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:

вблизи Крымского - с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 3 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала суток 4 декабря российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкино - применил крупнокалиберные пулеметы. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Напомним, боевики предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки.