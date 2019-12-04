Во французском Эльзасе осквернено более 100 еврейских могил

КИЕВ. 4 декабря. УНН. На еврейском кладбище в коммуне Вестоффен в 25 километрах от Страсбурга (Эльзас, Франция) неизвестными было осквернено более 100 могил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал эти "отвратительные деяния" "оскорблением ценностей нашей республики". По его словам, полиция делает все, чтобы найти виновных. Свое возмущение этим инцидентом выразил и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Осквернению подверглись 107 надгробий - на них были нарисованы свастики и оставлены антисемитские надписи. Всего на кладбище находится около 700 захоронений.

Эльзас уже несколько лет сталкивается с ростом преступлений на почве антисемитизма - в феврале в коммуне Катзенайм на северо-востоке Франции неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище, нанеся на них нацистскую символику.

Президент Эмманюэль Макрон 19 февраля посетил Катзенайм, в тот же день в разных городах Франции прошли акции протеста против антисемитизма.