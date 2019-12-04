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Утром Киев стоит в пробках

Утром Киев стоит в пробках

КИЕВ. 4 декабря. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках бульвар Леси Украинки, Набережное шоссе, улица Шелковичная, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, улица Юрия Ильенко, улица Жилянская, улица Саксаганского, улица Льва Толстого, проспект Валерия Лобановского, Воздухофлотский проспект, Кольцевая дорога.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, проспекте Юрия Гагарина и Дарницком шоссе.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Южном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, в Украине в среду, 4 декабря, ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем достигнет 2 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: Киев, автомобили, пробки
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