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На КПВВ на Донбассе в очередях насчитали более 220 автомобилей

На КПВВ на Донбассе в очередях насчитали более 220 автомобилей

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Утром в среду, 4 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 225 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 31,7 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств.

Все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя. Пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00.

Напомним, глава ОБСЕ Лайчак посетил КПВВ "Станица Луганская".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
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