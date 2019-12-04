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Зеркаль: Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа-активность

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Помощник Президента Украины Андрей Ермак в сентябре рекомендовал заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль "прекратить медиа-активность". Об этом Зеркаль рассказала в эфире Радио НВ, передает УНН.

"Мы говорили (с Ермаком - ред.) по поводу последних моих интервью, и он настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа-активности. Это относилось к общему подходу, и я потом больше 2 месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле того, как они видят развитие событий", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что не получала никаких установок от Офиса Президента по поводу того, как должна комментировать, поэтому избегала каких-либо комментариев с сентября и до решения Международного Суда ООН по делу "Украина против России" в Гааге 8 ноября. По словам дипломата, для нее было важно завершить все дела, "не создавать всякого напряжения, чтобы не рисковать результатми".

На вопрос о том, установка Ермака касалась только дела о замораживании военной помощи США для Украины, Зеркаль ответила "нет".

"У меня были комментарии по внешней политике, были комментарии, в которых я давала оценку как происходит освобождение наших пленных. Это был широкий спектр вопросов, которые вообще не касались военной помощи... Это было в начале сентября, перед ежегодной Ялтинской конференцией", - добавила она.

Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в комментарии для материала журналиста The New York Times Эндрю Крамера сообщила, что в Киеве знали о замораживании военной помощи Украине администрацией Трампа.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина

В тексте упоминаются

Зеркаль Елена
Зеркаль Елена
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