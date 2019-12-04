Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 09:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3465
Версия для печати

Сегодня ВР планирует рассмотреть вопрос социальных гарантий участникам АТО и рынок электроэнергии

Сегодня ВР планирует рассмотреть вопрос социальных гарантий участникам АТО и рынок электроэнергии

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня состоится очередное пленарное заседание Верховной Рады. В повестку дня заседания, которое запланировано на первую половину дня, внесены законопроекты по регулированию рынка электроэнергии, предоставления социальных гарантий участникам АТО, а также изменения в Таможенный кодекс, сообщает УНН.

Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов во втором чтении, среди которых: проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции"; Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии"; Проект Закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству".

В первом чтении планируется рассмотреть проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" и проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения".

Согласно повестке дня, к рассмотрению в первом чтении запланированы два законопроекта по внесению изменений в Кодекс Украины по процедур банкротства и проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481".

Для включения в повестку дня и принятия решения предлагает проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга".

Для повторного рассмотрения в первом чтении запланировано Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности".

Напомним, в 15.00 в Верховной Раде запланированы парламентские слушания на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.