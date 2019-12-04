Минфин привлек еще 4,65 млрд грн от продажи гособлигаций

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министерство финансов на аукционе 3 декабря привлекло в государственный бюджет 4,65 миллиарда гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Минфин на аукционе во вторник 3 декабря 2019 года предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 3 года, а также ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, со сроком обращения 1,2 и 2 года.

"По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 4655 млн грн (3-месячные ОВГЗ - 55,4 млн грн, 3-летние ОВГЗ - 3 309 млн грн; 1,2-летние ОВГЗ, номинированные в долларах США - 18,8 млн грн, 2-летние ОВГЗ номинированные в долларах США - 35 млн грн) ", - сообщили в министерстве.

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Украине впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ, номинированным в долларах США, как отмечается, была снижена до 3,88% (снижена на 362 базисных пунктов). Средневзвешенная доходность двухлетних бумаг, по сравнению с предыдущим аукционом, практически не изменилась и составила 4,08%.

Стоимость заимствований в национальной валюте продолжила падать. Средневзвешенная доходность 3-месячных государственных облигаций составила 13,06% (снижение на 89 б.п.), а 3-летних - 12,38% (снижение на 69 б.п.).

Напомним, 26 ноября Минфин одолжил почти 2,4 млрд грн в госбюджет.