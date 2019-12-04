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Дубилет анонсировал законопроект об отмене книги учета для некоторых ФЛП

Дубилет анонсировал законопроект об отмене книги учета для некоторых ФЛП

Дмитрий Дубилет

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал законопроект для упрощения взаимодействия с налоговой, в частности, об отмене книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Сегодня вместе с Ярославом Железняком регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой. С самого интересного - отмена книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС", - сообщил Дубилет.

По его словам, на этой неделе было собрано чуть ли не рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций.

Напомним, Дубилет анонсировал э-сервис вместо бумажных квитанций.

Источник: УНН
Теги: Дмитрий Дубилет

В тексте упоминаются

Дубилет Дмитрий
Дубилет Дмитрий
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