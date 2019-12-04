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Пристайко напомнил НАТО, что Украина защищает его восточный фланг

Пристайко напомнил НАТО, что Украина защищает его восточный фланг

Вадим Пристайко

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Даже не будучи членом Североатлантического альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на конференции NATO Engages: Innovating the Alliаnce в Лондоне, сообщили УНН в пресс-службе МИД.

"Даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибло 14 тысяч человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям", - заявил Пристайко.

Также в рамках юбилейной встречи глав государств и правительств государств-членов НАТО в Лондоне состоялись встречи Пристайко с председателем группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джоном Виттингдейлом и руководством Королевского института международных дел "Чатем Хаус".

Напомним, Пристайко заявил, что Россия напала на Украину и Грузию из-за нерешительности НАТО.

Источник: УНН
Теги: МИД, НАТО, Украина, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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