Украина сделала рывок в рейтинге инвестиционной привлекательности чистой энергетики

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина сделала рывок в 55 позиций и попала в топ-10 рейтинга инвестиционной привлекательности чистой энергетики среди развивающихся стран. Об этом со ссылкой на ежегодный отчет Climatescope от Bloomberg New Energy Finance сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает УНН.

"Украина, по сравнению с прошлым годом, поднялась на 55 ступенек и заняла 8 место рейтинга инвестиционной привлекательности чистой энергетики среди развивающихся стран. В 2018 году Украина занимала лишь 63 позицию", - указали в министерстве.

Так, в рейтинге в целом 104 страны. На первом месте - Индия, на последнем - Туркменистан.

Ближайшие соседи Украины в рейтинге - Аргентина (7 место) и Перу (9 место).

Напомним, за девять месяцев мощность "зеленой" электроэнергетики в Украине выросла в два раза.