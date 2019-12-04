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Осужден еще один организатор взрыва возле одесского СБУ

Осужден еще один организатор взрыва возле одесского СБУ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Приморский районный суд Одессы приговорил еще одного участника террористической группы, причастной к взрыву у здания Управления СБУ в Одессе, до 8 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

"Осужденный был водителем группировки и непосредственно проводил разведку местности накануне взрыва. За участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и совершение теракта (ч. 2 ст. 258 УК) он получил 8 лет за решеткой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Служба установила всех причастных к этому дерзкому преступлению. Ранее к четырем с половиной годам тюрьмы был приговорен наблюдатель террористов.

"Непосредственный заказчик и координатор теракта находится в международном розыске. От украинского правосудия он прячется в России и на временно неподконтрольных Украине территориях", - отмечается в сообщении.

Также сейчас идет судебное разбирательство в отношении организатора и непосредственного исполнителя теракта. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, в 2015 году в центре Одессы, возле здания главного управления СБУ прогремел взрыв.

Источник: УНН
Теги: суд, СБУ, Одесса и Одесская область, взрывы
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