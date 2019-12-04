КПВВ "Гнутово" 5 декабря не будет работать

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В четверг, 5 декабря, на Донбассе из-за проведения ремонтных работ не будет работать КПВВ "Гнутово". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.

Работа КПВВ "Гнутово" будет восстановлена в 8.00 6 декабря 2019 года.

В штабе ООС обращаются ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации.

Напомним, с 1 декабря все КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы.