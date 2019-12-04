СБУ задержала депутата партии Путина, который ехал по украинскому паспорту

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Служба безопасности Украины задержала на границе Крыма члена партии "Единая Россия" и представителя оккупационной власти полуострова Игоря Кучерявого. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов, передает УНН.

"Вот это существо, потомственное, выехало утром из оккупированного Крыма на материковую Украину, по паспорту, через КПВВ Каланчак, сегодня. Когда задали вопрос: "Зачем тебе загранпаспорт Украины, ты единоросс, у тебя же все хорошо, должно быть". Ответ был такой: "Да, было дело, и прошло. С тем, что выдают в Крыму никуда не поедешь, а ездить хочется", - написал Ислямов.

Напомним, СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-заместителя главы МЭРТ.