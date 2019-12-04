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Среда, 4 декабря 2019, 11:17 • Валерия Гуржий • 3195
В Черниговской области поезд насмерть сбил женщину
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Черниговской области на железнодорожной платформе "Опытное" поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Так, на железнодорожной платформе "Опытное" Носовского района 3 декабря, в 8:56, пассажирским поездом №779 сообщением "Сумы-Киев" смертельно травмированы жительницу села Николаевка Одесской области, 1996 года рождения.
Задержка движения поезда длилась 30 мин. Проводятся следственные действия.
Напомним, на Харьковщине грузовой поезд наехал на мужчину, который, вероятно, упал с платформы. Мужчина погиб на месте.
Источник: УНН