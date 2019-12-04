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Во Львовской области зафиксировали землетрясение

Во Львовской области зафиксировали землетрясение

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во Львовской области зафиксировали ночное землетрясение между Бродами и Радеховом. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.

"4 декабря, в 01:15 ч., от дежурного по сейсмостанции "Львов" поступило сообщение о том, что 3 декабря в 21 ч. 25 мин. 48c. (по Гринвичу) или 23 ч. 25 мин. 48c. (по киевскому времени) в районе села Станиславчик Бродовского района между городом Радехов и городом Броды зафиксировано землетрясение", - говорится в сообщении.

По данным обработки сети сейсмических станций Отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины:

Координаты эпицентра: широта 50.24 гр., долгота 24.98 гр.
Время в эпицентре 0=21 25 48.1 (по Гринвичу) или 0=23 25 48.1 (по Киеву)
Магнитуда по длине записи МD = 2.2, класс К = 8.0
Глубина гипоцентра 5,7+-1,7

Из населенных пунктов информация не поступала.

"По шкале интенсивности MSK-64 - неощутимо землетрясение - от 0-2 балла. (Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами)", - сообщили в департаменте.

Напомним, в Албании завершили поисково-спасательную операцию после серии землетрясений, жертвами которых стали 50 человек.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, землетрясение
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