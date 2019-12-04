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В Одессе горит колледж

В Одессе горит колледж

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, из здания эвакуируют людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (город Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар. Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв", - говорится в сообщении

Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 ед. техники.

Проводится эвакуация. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в одном из высших учебных заведений Киева произошло задымление из-за короткого замыкания в электрощитовой.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, вузы, пожары
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