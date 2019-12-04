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Стефанчук вернул компенсацию за аренду квартиры тещи

Стефанчук вернул компенсацию за аренду квартиры тещи

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вернул в ноябре деньги, которые получил в качестве компенсации за аренду жилья - более 39 тысяч гривен. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ответе на запрос в Аппарате Верховной Рады Украины.

"Руслан Стефанчук вернул в ноябре 2019 года средства в сумме 39 650 грн 00 копеек, полученные в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь 2019 года", - говорится в сообщении.

Добавим, с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн. В списке фигурировал Стефанчук: по данным декларации за 2018 год, он проживал в квартире, принадлежащей его тещи.

Источник: УНН
Теги: ВР, жилье, аренда

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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