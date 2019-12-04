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Пожар в колледже в Одессе: пострадали 9 человек

Пожар в колледже в Одессе: пострадали 9 человек

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В результате пожара в колледже Одессы госпитализированы 9 человек, 40 человек эвакуировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс -службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"Эвакуированы более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные учреждения госпитализированы 9 человек", - говорится в сообщении.

Сейчас площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м.кв. Также существует угроза распространения огня.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник после 10 утра.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, вузы, пожары
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