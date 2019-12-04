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ОАСК открыл производство по делу о проверке деятельности Национального музея истории Украины

ОАСК открыл производство по делу о проверке деятельности Национального музея истории Украины

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о проверке деятельности назначения и проведения проверки деятельности Национального музея истории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОАСК.

“Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о назначении и проведении проверки деятельности Национального музея истории Украины. Истцом в данном иске указана — Татьяна Сосновская, ответчиком — Министерство культуры Украины. ОАСК будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства”, — говорится в сообщении.

Напомним, истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры Украины в части назначения проверки. В то же время, истец просит ОАСК установить отсутствие компетенции (полномочий) у государственного секретаря Министерства, председателя комиссии по проведению ликвидации МКУ Ростислава Карандеева при назначении и проведении проверки деятельности Национального музея истории Украины и деятельности генерального директора Музея Татьяны Сосновской.

Как ранее сообщал УНН, Национальном музее истории Украины начата проверка, генеральный директор НМИУ Татьяна Сосновская отстранен от исполнения обязанностей.

Источник: УНН
Теги: Украина, ОАСК
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