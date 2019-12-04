Кабмин назначил аудит Нафтогаза

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кабинет министров принял решение провести аудиторскую проверку НАК “Нафтогаз Украины”. Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, сообщает УНН.

Он также опубликовал распоряжение о назначении проверки.

"Назначить общество с ограниченной ответственностью «Делойт энд Туш Юкрейнинан сервисез компани" субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на 2019 - 2020 годы", - говорится обнародованном распоряжении.

Кроме того, по словам Гончаренко, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил его, что политического решения по изменению руководства "Нафтогаза" не будет.

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Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что прекращение полномочий главы НАЭК "Энергоатом" является политическим, в правительстве планируют смену руководства и начало конкурсов на всех стратегических компаниях.

На вопрос журналиста о том, может ли в пределах такого перезагрузки идти речь о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго, министр ответил: "Абсолютно".

Комментируя его слова, директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что конкурс на руководителя НАК "Нафтогаз Украины" вряд состоится до конца 2019 года.

Затем в Оржель заявили, что не уполномочены менять руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго".