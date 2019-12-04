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ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, вследствие обстрелов потерь нет. Об этом во время брифинга сообщил капитан Михаил Шаравара из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции украинских войск", - рассказал Шаравара

Так, на Луганском направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим защитникам возле Новолуганского.

На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Широкино.

"С начала суток потерь среди наших защитников нет", - добавил Шаравара.

Напомним, 3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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