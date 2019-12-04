Пожар в колледже в Одессе: сообщается о 12 пострадавших

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе пострадало 12 человек, из них 4 пожарных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"По состоянию на 12:10, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м.кв. Работы по эвакуации людей завершены. В результате пожара пострадали 12 человек, из них 4-ро пожарных. Продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Как заявила начальник сектора связи ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Ольга Сафронова в эфире одного из телеканалов, на месте происшествия сейчас работает 18 единиц техники и 70 человек личного состава.

Как ранее сообщал УНН, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось о 9 пострадавших и госпитализированных в результате пожара.