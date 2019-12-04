Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 13:36
Получить тестовый доступ
Избрание меры пресечения киллерам, которые убили 3-летнего мальчика
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3315
Версия для печати

Зеленский поблагодарил премьер-министра Швеции за помощь во внедрении реформ в Украине

Зеленский поблагодарил премьер-министра Швеции за помощь во внедрении реформ в Украине

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Королевства Швеция Стефана Левена за поддержку и практическую помощь во внедрении реформ в Украине. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“.. Я благодарен Швеции и лично господину премьер-министру за неизменную поддержку Украины, практическую помощь во внедрении важных реформ по децентрализации, свободы слова, защиты окружающей среды, энергосбережения и энергетической безопасности. Приятно, что господин премьер-министр разделяет мнение, что лучший ответ всем существующим вызовам и угрозам — это построение успешной Украины”, — сказал Зеленский.

По его словам, он заверил господина премьер-министра в том, что помощь оказана Швецией для поддержки реформ в Украине себя полностью оправдывает.

Напомним, Зеленский провел встречу тет-а-тет с премьером Швеции.

Источник: УНН
Теги: Украина, Швеция, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.