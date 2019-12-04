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Дети, ходившие в детсад, имеют на 20% лучшие достижения по математике - министр

Дети, ходившие в детсад, имеют на 20% лучшие достижения по математике - министр

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Подростки, которые посещали детский сад, имеют на 20% лучшие показатели по математике, по сравнению с теми, кто не посещал его. Об этом сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад во время конференции в среду, передает УНН.

"В OECD сказали, что те пятнадцатилетние, кто посещал садик - имели, если не ошибаюсь, на 20% лучшие показатели по математике, чем те, кто не посещал. То есть, дошкольный период и раннее развитие здесь также является чрезвычайно критическими", - сказала Новосад.

Напомним, в больших городах Украины есть проблема с помещениями для детских садов, а в малонаселенных районах - с воспитателями.

Также напомним, накануне обнародовали результаты оценивания качества образования PISA-2018. Минимального уровня грамотности не имеют более четверти учащихся средних классов.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, дети, детский сад, Анна Новосад
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